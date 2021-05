Zo bak je zelf de lekkerste kroketten

Lifestyle

Dagrecept: Zet je tanden in deze zomerse entrecotes Niçoise

Tijdens die ’herfstbuien’ de afgelopen dagen droomde ik even weg bij het idee van vakantie in zonnig Zuid-Frankrijk, en het bijbehorende bourgondische leven. Het was bovendien een tijd geleden dat ik mijn tanden in een mooi, sappig stuk vlees had gezet.