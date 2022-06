Dit kun je doen als je last hebt van mieren in de tuin

Ze zijn irritant, maar tegelijkertijd uiterst ingenieus. Mieren sturen verkenners door gaten en kieren die terugkomen met bewijs dat er ergens eten valt te halen. Bij hun terugkomst laten ze een spoor van feromonen achter zodat hun opvolgers weten waar het voedsel zich bevindt: een kruimel na een barbecue, achtergebleven zoetigheid op een bord...

De eerste stap is de omgeving zo schoon mogelijk te houden, want mieren kunnen schade aanrichten. Gangenstelsels ondermijnen het terras of straatwerk en eten waar mieren aan hebben gezeten, kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Een grove (niet al te milieu- en diervriendelijke) oplossing is giftig mierenpoeder of -spray. Een vriendelijker manier is met geur: de beestjes hebben een hekel aan sterke kruiden zoals knoflook, munt, rozemarijn, kaneel en nootmuskaat. Strooi of leg dat neer op plekken waar je de beestjes signaleert. Ook planten zoals de goudsbloem of een Afrikaantje houden ze weg. Bekend zijn verder lavendel en koffiedrab of koperen stuivers op de mierenroute leggen.

Het feromonenspoor wissen kan ook: volg de colonne mieren en wis het spoor met groene zeep.