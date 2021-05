Dagrecept: Zet je tanden in deze zomerse entrecotes Niçoise

Daarom dus een entrecote Niçoise; stevig en zomers tegelijk! Met de bekende salade heeft het niet zo veel te maken, al is ansjovis wel essentieel in onderstaand recept uit de Bijbel van de Franse keuken, van Alain Caron.

Verwarm de oven voor op 180 graden, leg de cherrytomaatjes in een ovenschaal en besprenkel ze met 1 el olijfolie en een halve el honing. Strooi er wat zout en peper overheen zet de schaal 25-30 minuten in de oven. Gebruik een vijzel om van de ansjovis, citroensap. knoflook, basilicum en wat peper een puree te maken. Roer daar nog 1 el olijfolie door. Bestrijk de entrecotes met de ansjovispasta en maak 2 el olijfolie heet in een koekenpan. Draai het vuur dan iets lager en bak de entrecotes zo’n drie minuten per kant medium rare, of vier minuten per kant als je van medium houdt. Serveer de entrecotes met de geroosterde tomaatjes en stokbrood (of aardappeltjes). Gestoomde haricot verts, voor extra vitamientjes, zijn natuurlijk ook welkom op dit feestje.

Nodig voor 2 personen

- 2 entrecotes van 200 g per stuk (op kamertemperatuur)

- 1 trosje cherrytomaatjes (gehalveerd)

- 3 el extra vergine olijfolie

- ½ el honing

- 25 g ansjovis

- sap van een halve citroen

- 1/2 teentje knoflook

- 6 grote blaadjes basilicum

- stokbrood

- zout en peper