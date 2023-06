Dagrecept: Zelfgemaakte bbq-saus zo op tafel

Barbecueën heeft de laatste twintig jaar een transformatie ondergaan; ik kan me nog goed herinneren hoe de drumsticks in mijn jeugd aangebrand en niet gaar van binnen van de barbecue kwamen... Dankzij de kamado-achtigen is het allemaal makkelijker geworden en ook is er veel meer kennis overgedragen in talloze kookboeken.

Snel op tafel

Chef-kok/schrijver Julius Jaspers deelt in zijn boek Masterclass BBQ (Carrera Culinair) naast vlees- en groenterecepten ook een mooie barbecuesaus. Hij is bovendien in een handomdraai gemaakt. Voor de vloeistof in grammen: zet de pan op een weegschaal en stel hem weer in op nul.

Meng de ketchup met bier, Coca-Cola, suiker, esdoornsiroop, tomatenpuree, mosterd en azijn tegen de kook en laat iets indikken. Voeg worcestersaus, knoflookpoeder, uienpoeder en pimentón toe en laat indikken tot je de juiste smaak hebt (van jouw voorkeur). Breng op smaak met zout en peper, laat afkoelen en controleer na een halfuur nogmaals de smaak.

Nodig:

- 225 g Heinz tomaten-ketchup

- 125 g bier

- 125 g Coca-Cola

- 100 g bruine suiker

- 50 g esdoornsiroop

- 1 blikje tomatenpuree

- 40 g scherpe mosterd zoals Dijon-mosterd)

- 50 g ciderazijn

- 1 el worcestersaus

- 1 el knoflookpoeder

- 1 el uienpoeder

- 1 tl pimentón (gerookt paprikapoeder)