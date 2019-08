Recept van de dag: Chinese citroenkip

Ross Robson is een allesschrijver. Geen richting of Robson heeft er wel een bijpassend kookboek bij geschreven. Tientallen. Tegenwoordig schijnt hij na een carrière in Engeland weer een restaurant in Australië te hebben. En hupla, tussendoor even snel een Chinees kookboek. De vertaling is net uitgebracht bij Becht onder de titel Basisboek China. Voor het eerst dat ik de acht verschillende Chinese keukens eens op twee bladzijdes uitgelegd zie. Hahaha, stel je voor dat iemand dat met Europa zou doen.