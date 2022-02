Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom de Amerikaanse staat Colorado ideaal is voor een camperreis

Bergen torenen boven downtown Silverton uit.

Met de camper over de Million Dollar Highway, poedelen in de spa waarin de kleurrijke Doc Holloway zich ooit ontspande, 300 dagen strakblauwe hemel per jaar, onvergetelijke panorama’s… VRIJ reed een week rond in Colorado, een van de mooiste staten van Amerika.