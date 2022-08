Column Babette: Kleinkinderen geven nieuwe energie

Grappig hoe nieuwe fases in het leven zich aandienen. Je weet dat ze eraan zitten te komen en op sommige kun je niet wachten, terwijl je op andere weer niet zit te wachten.

En soms zijn ze daar opeens, zonder dat je het zelf in de hand hebt.

Zo wilde mijn uitgevlogen zoon zijn 20-jarige verjaardag bij ons thuis vieren. Het werd een mooie avond, vooral omdat ik zag hoe hij en zijn vrienden zijn uitgegroeid van pubers tot gezellige, ondernemende volwassenen die vol in het leven staan.

Maar ook was het weer zo’n moment dat je beseft dat die zorgtaak er toch echt op zit en dat loslaten de enige optie is.

Als ouder krijg je een andere rol in hun leven, of je dat nu leuk vindt of niet.

Pas echt bijzonder werd het toen mijn vriend vorige week het verlossende telefoontje kreeg. Hij was opa geworden.

En sindsdien is alles anders. Je wordt grootouder wanneer je kinderen daaraan toe zijn, ongeacht of je daar zelf aan toe bent.

Maar zodra je het bent, zo maak ik nu van dichtbij mee, zit je ook als grootouder op een grote roze wolk. Want hoe bijzonder is het dat er een nieuwe generatie is, een nieuw familielid, dat je kind moeder of vader is geworden.

En dat je dan opeens zelf opa bent.

Hoewel we ons als vijftigers totaal niet oud voelen, voelt kleinkinderen hebben ook als een teken van ouderdom. Even wennen dus.

Maar tegelijkertijd geven kleinkinderen weer nieuwe energie. Dat is mooi voor straks wanneer de kleinkinderen je jong houden. Ik zie dat al jaren aan mijn eigen ouders.

Er bestaat geen handleiding voor de invulling van de opa en oma-rol. Maar het feit dat je iemands opa bent, maakt vast dat het allemaal vanzelf gaat.

Ik weet zeker dat mijn vriend een fantastische opa voor zijn kleinzoon gaat worden. En zijn vriendin heeft er net zoveel zin in.

