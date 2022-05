Premium Het beste van De Telegraaf

Middellandse Zee-cruise Mee op een van de grootste cruiseschepen ter wereld: een wereld op het water

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Veel vertier aan boord: een groot aantal zwembaden en een mega-glijbaan. Ⓒ Michel Verdure

„Wat is-ie groot!” is onze eerste reactie wanneer we in Barcelona voor de Harmony of the Seas staan. Het cruiseschip van Royal Caribbean staat dan ook te boek als het op een na grootste cruiseschip ter wereld. Wij monsteren aan voor een trip op de Middellandse Zee.