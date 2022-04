Dit mag nooit meer weg: zakdoekjes zonder tranen

Veel mensen zullen dit voorwerp helemaal niet herkennen. Het is een zakdoekenlegger, eigendom van Wil Sloothaak-Metzger en gemaakt door tantje Aaltje Tromp uit het Friese Sloten.

„Zij en oom Jentje namen mijn broertje en mij tijdens de hongerwinter in de oorlog in huis”, vertelt Wil Sloothaak. „Na onze vlucht uit Amsterdam, samen met mijn moeder en opa. Dat wij in Friesland terechtkwamen, was te danken aan vervalste papieren van het verzet.”

De familie beleefde in Sloten, ondanks oorlogstijd, een zorgeloze periode. „Tante Aaltje en oom Jent lieten ons voelen wat ’liefde voor je naaste’ betekent. Toen wij half mei 1945 naar Amsterdam terug gingen, gaf tante Aaltje deze zelfgemaakte ’zakdoekenlegger’ mee.”

„Zij wenste dat wij ’mochten opgroeien in een vredige wereld zonder oorlog, verraad en minachting voor de Joodse bevolking’.”

Aaltje zei er nog iets bijzonders bij: „Mogen er zakdoekjes in worden bewaard waar nooit een traan op is gekomen, opdat je een mooi leven tegemoet gaat mag zien. Daar bid ik voor.”

Nu worden er de zakdoekjes van Wils moeder in bewaard. „Na haar overlijden in 1982 vonden we ze in de linnenkast, nieuw in het doosje.”

„Mijn moeder heeft de oorlogstijd helaas nooit kunnen verwerken. Zij en tante Aaltje waren voor mij en mijn broer de twee meest onbaatzuchtige vrouwen in en na oorlogstijd.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl