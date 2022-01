Zo fotografeer je je hond op z’n best (met je smartphone)

Leg de juiste focus

„Wat veel mensen niet weten, is dat je ook met je smartphone op een bepaald punt kunt scherpstellen”, vertelt Fotograaf Swolfs. „Dit doe je simpel door met je vinger op het beeldscherm te tikken, precies op het punt dat je scherp wilt hebben. Zo leg je de focus op het punt dat jij belangrijk vindt. Bij honden is het meestal het mooist als je scherpstelt op de ogen.”

Verplaats je in je hond

Swolfs: „Verplaats je in de belevingswereld van de hond. Maak de foto dus niet van bovenaf, dan lijkt de hond heel klein. Het is beter om voor de foto op ooghoogte te komen met de hond. Op deze manier kun je ook veel meer doen met de compositie in de achtergrond.”

Pas de belichting aan

„Belichting speelt een grote rol in de fotografie”, legt Swolfs uit. „Een smartphone kiest automatisch een gemiddelde belichting, maar dit kan betekenen dat de foto van een witte hond veel te overbelicht wordt en een foto van een zwarte hond veel te donker. Door de belichting handmatig onder- of over te belichten komt je foto, na eventuele bewerking, er precies uit te zien als gewenst. De belichting aanpassen doe je door in de fotomodus op het scherm te tikken en vervolgens langzaam naar boven of beneden te vegen. Je ziet het beeld dat vanzelf donkerder of lichter worden en kunt precies stoppen waar je hem goed vindt.”

Hou het leuk

Tot slot nog een paar handige tips van dierenarts Piet Hellemans: „Het is heel belangrijk dat het voor de hond ook leuk blijft. Beloon je hond met een snoepje of een knuffel als hij heeft meegewerkt aan het perfecte plaatje. Als je merkt dat je hond steeds wegkijkt, las dan even een pauze in.”