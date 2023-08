Eten in het vliegtuig: 6x tips om je vliegreis lekkerder te maken

Omdat het eten in het vliegtuig over het algemeen flink tegenvalt, zetten wij een aantal handige tips voor een culinaire vliegreis op een rij.

1. Thee

Neem zelf je favoriete (verse) thee mee en vraag de stewardess om een bekertje heet water. Maak hiermee zelf je thee; smaakt meteen een stuk beter dan die saaie English Breakfast-blend van de vliegmaatschappij.

2. Peper & zout

Het merendeel van het vliegtuigeten is redelijk smaakloos, maar door de toevoeging van wat extra zout en peper (even vragen aan de stewardess) kun je al wonderen verrichten. Dit geldt overigens niet alleen voor de (warme) maaltijden, maar ook voor belegde broodjes. Wij slaan zelf helemaal door, want we nemen vaak een blikje fleur de sel mee om gerechten een extra zoute touch te geven.

Ben je een echte foodie en wil je het nóg lekkerder maken? Neem dan van tevoren je favoriete (gedroogde) kruiden mee. Denk bijvoorbeeld aan peterselie en basilicum, wat in combinatie met veel verschillende ingrediënten goed smaakt.

3. Ga voor zo vers mogelijk

Het klinkt misschien als het intrappen van een open deur, maar denk van tevoren na over wat je kiest. Zijn er broodjes verkrijgbaar van een goede leverancier? Of staat de maatschappij bekend om haar vers bereide maaltijden? Ga hier dan voor.

Je kunt zelf ook allerlei verse dingen meenemen (check wel of dit mag op jouw vlucht). Een frisse wrap met kip of gerookte zalm, goed verpakt in aluminiumfolie. Fruit in een afsluitbaar doosje (bijvoorbeeld mango, druiven of stukjes ananas). Of haal net voor je vlucht lekkere sushi en zorg voor een goed afsluitbaar bakje. Heerlijk in de lucht!

4. Zorg voor plekken of voor- of achterin

Vlieg je wat langer en krijg je een warme maaltijd? Boek dan van tevoren een plek helemaal voor- of achterin het vliegtuig. Hier wordt namelijk het eten bereid en opgewarmd. En hoe dichter bij de keuken, des te sneller krijg jij je maaltje. Daarnaast heb je hierdoor de meeste keuzemogelijkheden, want alle opties zijn nog aanwezig.

5. Instant noodles

Eén van onze favoriete life hacks voor korte vluchten: een beker instant noodles bestellen (als het in het assortiment van je maatschappij dit toelaat uiteraard). Instant noodles zijn dan wel geen haute cuisine, teleurstellen zullen ze ook nooit.

Je weet precies wat je kunt verwachten en precies dát is wat vaak mist bij andere vliegtuigmaaltijden. En wie knapt er nou niet op van een hartig bouillonnetje tijdens het onderweg zijn? Juist.

6. Verwacht niet te veel

Oké, het is misschien een beetje flauw, maar als je verwachtingen niet al te hoog zijn, kan het alleen maar meevallen! Want zeg nou zelf: eten in een vliegtuig zal nooit hetzelfde zijn als thuis of in een restaurant.