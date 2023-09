Groen en (oker)geel: binnenkijken in het appartement van Nicky

Nicky Duin is opgegroeid in Wijk aan Zee en zocht een plekje voor zichzelf. Het werd een appartement in hartje centrum, met het strand op loopafstand en haar ouders, broer en zus om de hoek. „Een fijne plek.”

Ondanks de relatief kleine woning van zestig vierkante meter kan zij zich er qua interieur helemaal in uitleven. „Het is een ruimte die je op veel verschillende manieren kunt indelen. Ik hou van variëren in huis. De meubels en accessoires blijven dan ook niet lang op hun plek staan.”

Zonnetje

De hoofdkleur in huis is groen, een tint die rust geeft en die zich makkelijk laat combineren met de afwisselingsdrang van Nicky. Daarnaast veel (oker)geel („een kleur waarvan ik blij word, een zonnetje in huis”) en blauw. „Ik hou van de natuur en dat zie je terug in de kleuren, maar ook in de vele planten.”

Nicky’s interieur is zo gegroeid met dank aan haar verzameldrang. „Ik ben dol op kringlopen en rommelmarkten. Altijd op zoek naar leuke en unieke vondsten, meubels om zelf op te knappen of van iets ouds weer iets heel anders en nieuws te maken.”

Kringloop

Zo was de eettafel een kringloopvondst waar zij direct verliefd op was. Het wit werd direct in een opvallend kleurtje overgeschilderd, passend bij de moderne gele stoelen.

De eveneens bij de kringloop gevonden grote kast onderging eenzelfde behandeling: van zalmroze naar donkergroen. Ook de glazen salontafel komt er vandaan, zij voorzag het blad ervan van een sticker met unieke print. „Ik hou van combinaties die net op het randje van goed en fout zitten.”

Eigen ontwerp

Nicky ontwerpt vanuit haar bedrijf zelf interieur-items als kussens, wall-art, plaids, zitzakken, tafelkleden en vloerkleden die in het hele huis zijn terug te vinden. „Daardoor verandert alles ook snel. Als er weer een nieuwe collectie is, gaat het hele huis op z’n kop!”

Ondanks veel kleur en prints is er toch rust, vindt zij. „Het moet voelen als thuiskomen. Het is een plek waar ik mezelf creatief kan blijven uitdagen. Alles mag en alles kan. Mijn huis laat zien wie ik ben. Het leeft en verandert met me mee.”