Dagrecept: Canadese Cobb salad met blauwe kaas

Nodig voor 4 personen:

- 2 kipfilets (dwars doormidden gesneden)

- 6 plakjes spek of bacon

- zout, peper

- 1 tl paprikapoeder

- 3 eieren (hard gekookt, in partjes)

- 45 ml rode wijnazijn

- 60 ml koolzaadolie

- 3 el bieslook (gehakt)

- 300 g gemengde sla

- 2 avocado’s (in blokjes)

- 2 tomaten (blokjes)

- 150 g blauwe kaas (verkruimeld)

Zo maak je hem: verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de kip en reepjes spek op een met bakpapier beklede bakplaat. Kruid de kip met peper en zout en bestrooi met paprikapoeder. Zet 15 minuten in de oven of tot de kip gaar is. Haal de kip eruit en bak de reepjes spek verder krokant. Kook de eieren hard, laat schrikken met koud water en pel ze. Doe voor de dressing de azijn, olie en bieslook in een afsluitbare pot, breng op smaak met zout en peper. Sluit de pot en schud goed. Snijd de kip in reepjes, hak het spek grof en snijd de eieren in vieren. Maak een bedje van sla en verdeel hierover de spek, avocado, ei, kip, tomaat en blauwe kaas (in mooie rijen). Besprenkel ten slotte met de dressing en serveer er wat knoflooktoast bij.