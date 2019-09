Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Halverwege de jaren zeventig... Ik zat in de ’kattenbak’ van onze Kever, mijn moeder pafte er voorin vrolijk op los. Zodra het kleine auto-asbakje vol was, stopte ze om deze op straat te legen. Keurig in de goot, zoals dat gebruikelijk was in die tijd.