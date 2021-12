Kerstwinkeleigenaar Herman Simonis: „Ik vier al sinds mijn 14e geen echte kerst meer”

“Hoewel onze familie ook een visbedrijf heeft, hebben we wel altijd kersthandel ernaast gedaan. De kerstperiode is dubbel druk: in de vis wordt het ook drukker, door alle kerstpakketten. Op mijn 14e begon ik voor mezelf met groothandel, ook al met kerstdingen erbij. Dus vanaf die leeftijd vier ik al geen kerst meer. Ik mis het niet, het is altijd voor ons een gekke periode geweest/. De weken voor het echt kerst is, leven voor mij veel meer. Kerst zelf vind ik zo verplicht, dat netjes aangekleed met z’n allen aan tafel. De winkel is die dagen ook gewoon open, dus mijn echte kerstgevoel ontbreekt.

10.000 verschillende artikelen

In januari begin ik al met de inkopen, op de grote kerstbeurs in Frankfurt. Dan kijk ik wat er allemaal wordt aangeboden, wat de trends zijn en wat ik wil hebben. Ik koop veel op gevoel, wat ik zelf zou willen kopen, verkoop ik. Al ga ik soms ook wel voor de trends, als een huisje goed wordt verkocht, wil ik het ook, het is niet voor niets zo populair. Maar de mindere kwaliteit laat ik liggen. Ik kijk veel in het buitenland: Amerika, dat land heeft van alles en vooral veel, Dubai heeft veel glamour en glitter en Londen voor die Engelse stijl met zuurstokken.

Ik hou van volle bomen, dus ik wil ook veel aan kunnen bieden, ik heb wel 10.000 verschillende soorten artikelen. Dat klinkt veel, maar als ik door tuincentra loopt zie ik altijd ook weer meer, er is zoveel aanbod, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Ik bied ook hele grote objecten aan, een drie meter hoge ijsbeer bijvoorbeeld. Het lijkt allemaal Amerikaanser te worden, spectaculairder.

In april/mei begin ik met het uitzoeken. Ik koop ook partijen op, dan moet je alles uit gaan pluizen; de verlichting bij elkaar, de ballen op kleur bijelkaar… In juni begin ik met het inrichten van de winkel. Voor dit jaar zijn de parels de grotere notenkrakers, en pauwen en elfjes zijn erg in, elk jaar os het weer anders. Al die gekleurde en knipperende lichtjes laat ik, ik bied alleen de simpelste lampjes aan.

Bijdragen aan vrolijkheid

In de winkel is het eigenlijk altijd gezellig. De mensen die binnenkomen zijn altijd vrolijk. Ik draag bij aan die vrolijkheid, heb ik gemerkt. Zeker sinds corona willen mensen het thuis toch gezelliger hebben en dat lukt met de dingen die ik verkoop. Mensen zeggen het ook echt, maar ik zie ze ook blij worden, en daar word ik dan weer blij van.

Ik ging dit jaar, zonder daar erg in te hebben, precies 100 dagen voor kerst open. Van heinde en verre kwamen er klanten, ze willen er echt moeite voor doen. Je maakt ook indrukwekkende dingen mee: mensen die vertellen dat dit hun laatste kerst zal zijn, en die in de laatste dagen van hun leven nog een mooie tijd willen hebben. Het is zo mooi dat ik daar dan iets aan bij kan dragen.”