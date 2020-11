Zo hou je je armaturen ’t beste schoon

Messing kan na verloop van tijd verbronzen. De gouden glans verandert dan in een bronskleurige gloed. Wilt u de gouden glans behouden, dan kunt u het armatuur met koperpoets poetsen. Soms is messing voorzien van een laklaag, dan kunt u het niet poetsen, alleen met een vochtige doek afnemen en daarna drogen.

Brons en mattenikkel armaturen zijn vaak voorzien van een beschermende laklaag. Deze kunt u dan ook niet poetsen, wel afnemen met een droge of licht vochtige doek.

Armaturen van glanzend nikkel kunnen dof worden of er kan (in de keuken) aanslag op ontstaan. Glanzend nikkel knapt enorm op van metaalpoets.

RVS kunt u schoonmaken met een RVS-reiniger. Zo’n middel heeft ook een verzorgende functie.

Glazen of kristallen kroonluchters kunt u schoonmaken door er een krant of handdoek onder te leggen en ze met allesreiniger in te spuiten. Hebt u veel last van roetaanslag, gebruik dan de speciale reiniger voor kroonluchters van HG. Vervolgens elk onderdeel met een vochtige doek afnemen.