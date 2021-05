Aantal geboekte reizen in een week tijd verdriedubbeld, Spanje populair

Pakketreisaanbieder dé VakantieDiscounter zag afgelopen week een verdriedubbeling van het aantal boekingen vergeleken met de week ervoor. Ook worden er aanzienlijk meer annuleringsverzekeringen afgesloten.

Bekijk ook: Verrassend anders Gran Canaria

Waar we dan heen gaan? Vooral Spanje (37%) en Griekenland (35%). Turkije (8%) staat nog steeds op de derde plek, ook al heeft dat land nog geen geel reisadvies. Binnen de nu gele gebieden is Mallorca (17%) het populairst, gevolgd door Rhodos (12%), Ibiza (8%), Zakynthos (8%) en Kos (7%).

De run op vakanties heeft ook een keerzijde: de prijzen van zeker last minutes, vooral in mei, zijn vanwege het beperkte aanbod schieten omhoog. Afgelopen week was de gemiddelde reissom per persoon voor een 8-daagse vliegvakantie € 712, terwijl dit een week eerder nog € 632 was, zo blijkt uit het onderzoek.

Bekijk ook: Hartverwarmende ontmoetingen op Kreta

Wat opvalt is dat er aanzienlijk meer annuleringsverzekeringen worden afgesloten. In 2019 sloot 14% van de reizigers bij boeking een annuleringsverzekering af, afgelopen week was dit 24%.