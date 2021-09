Zien: dit is het hoogste en meest luxe reuzenrad ter wereld

Dubai maakt zich klaar voor de opening van reuzenrad Ain Dubai op 21 oktober. Al in 2015 werd begonnen aan de bouw van de attractie en het was de bedoeling dat het reuzenrad in 2020 klaar zou zijn, maar de bouw liep vertraging op.

Het heeft dus even geduurd, maar dan heb je ook wat. Ain Dubai is 250 meter hoog en daarmee het hoogste reuzenrad ter wereld. Vanuit de attractie heb je een indrukwekkend uitzicht op de skyline van de stad (met de beroemde Burj Al Arab, Palm Jumeirah en Burj Khalifa), Dubai Marina en Bluewaters Island.

Maar, zoals je van Dubai verwachten, is de attractie ook nog eens behoorlijk luxe. Wie een VIP-ticket koopt, heeft een eigen bartender tot zijn of haar beschikking én een privé cabine. Speciaal bedoeld voor verjaardagen of huwelijken.

Het reizenrad telt in totaal 48 cabines en er is plek voor 1750 gasten. Het goedkoopste kaartje koop je voor omgerekend 30 euro. Een ritje duurt zo’n 38 minuten.

De bouw van het reuzenrad heeft naar schatting 270 miljoen dollar, omgerekend bijna 230 miljoen euro, gekost.

