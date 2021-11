Spijt: ‘Hij maakte mij wantrouwig’

Praat Mee

Wat zou jij doen met 50 miljoen: sparen of uitgeven?

Wat doen loterijwinnaars met hun geld? Deze week kregen we in De Telegraaf inzicht in de uitgaven van een loterijwinnaar in Engeland. Hij gaf in 8 jaar tijd 50 miljoen euro uit, voordat hij overleed in 2019. Wat zou jij doen met 50 miljoen? Sparen of uitgeven?