Plavuizen vloer met hardnekkige vlekken? Dé tip van Zamarra om ze weg te krijgen

Hanneke: „We hebben al 40 jaar een donkerbruine plavuizen vloer die niet is geglazuurd. Nu heeft mijn man er sodawater op gemorst. Dit heeft allemaal witte vlekken veroorzaakt. Ik heb al geprobeerd om het met groene zeep of tegelwas in te smeren maar dat heeft niet geholpen. Weet jij misschien een oplossing?”

Zamarra: U kunt de vlekken voorzichtig behandelen met een staalwolletje (00, de fijnste variant) in combinatie met een zuurvrije tegelreiniger, bijvoorbeeld van Lithofin. Dat polijst de vlekken weg zonder krassen te geven. Doorgaan totdat al het wit eruit is. Mocht u de tegels met een olie onderhouden, dan zult u die daarna opnieuw moeten aanbrengen.

Bekijk ook: 5 tips om ongeglazuurde tegels netjes te onderhouden

Bekijk ook: Vijf tips om vlekken uit je houten vloer te krijgen

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl