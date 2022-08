Een mini-varken als huisdier is populair, maar is dat wel zo’n goed idee?

Ik vind varkens geweldige dieren. Ze zijn intelligent, sociaal en heel erg nieuwsgierig. Tegenwoordig kun je ze als huisdier aanschaffen, vaak als mini-varken of mini-big. Als je net als ik varkens prachtige dieren vindt, dan kan het leuk lijken om zo’n kleine soort aan te schaffen.

Toch raad ik dit om meerdere redenen ten strengste af. Allereerst zal zo’n mini-biggetje niet klein blijven. Er zijn meerdere varkensrassen die als huisdier of mini-varken worden aangeboden en de meeste zullen, als ze volwassen zijn, zo’n 50 tot 70 kilo (of meer) wegen. Een varken van 50 kilo kan een volwassen mens makkelijk opzij of omver duwen en heel hard bijten.

Varkens zijn sociale dieren en hebben minimaal één, maar nog liever meerdere soortgenoten om zich heen nodig. Je kunt niet één varken aanschaffen zonder zijn of haar welzijn ernstig te schaden.

Met twee of meer varkens zullen de dieren bovendien meer naar elkaar toe trekken en heb je als mens weinig contact en interactie met ze; ze verkiezen uiteraard een soortgenoot boven het gezelschap van mensen. Tijdens het voeren kun je wel nog wat contact met ze hebben omdat varkens erg gericht zijn op eten, maar voor interactie verkiezen varkens elkaar.

Varkens moeten daarnaast met hun krachtige snuit en geweldige reukzin in de grond kunnen wroeten. Als je ze geen goede grond aanbiedt om in te wroeten, dan zullen je bankstel, kussens en alles wat door hun snuit uit elkaar kan worden getrokken, worden gesloopt.

Varkens hebben de behoefte om te mesten op een vaste plek, dat zou je zindelijk kunnen noemen, en ze plassen graag tijdens of vlak na het eten. Een varken in huis zal je woning al snel in een varkensstal doen veranderen.

Helaas komen veel mensen hier pas achter nadat ze een varken in huis hebben genomen en wordt het dier vervolgens aangeboden of gedumpt bij een opvang. Als je, net als ik, varkens prachtige dieren vindt, ga dan eens langs bij zo’n opvang. Je kunt er vaak als vrijwilliger aan de slag.

Je kunt daarnaast wilde zwijnen op de Veluwe spotten en zien hoe het oervarken leeft. Maar haal geen varken in huis, ze zijn niet geschikt als huisdier.

Bekijk ook: Zo houd je het voor je huisdieren met deze warmte zo aangenaam mogelijk

Bekijk ook: Tips van dierenarts Piet voor waterpret met je hond

Bekijk ook: Hier moet je allemaal op letten voordat je een konijn aanschaft

Volg Piet op instagram: @piethellemans.nl en piethellemans.nl