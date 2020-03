Ⓒ FOTO Maison-vignaux @ continental productions

Met een 45 km/u-stadskarretje wil Citroën de jeugd in grote steden die steeds vaker de auto laat staan terugwinnen. De elektrische Ami kost maar 6000 euro, of je doet een aanbetaling en neemt een abonnement van nog geen twee tientjes per maand.