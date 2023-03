Wat drinken we bij de Oosterscheldekreeft? Natuurlijk, een Zeeuwse wijn!

Ik kom graag in Zeeland vanwege de rust en de ruimte die deze provincie te bieden heeft. Om nog maar te zwijgen van al die prachtige culinaire kwaliteitsproducten die er vandaan komen. Mijn rebelse liefde is een oesterman, dus ik ben regelmatig te vinden in het mekka van de Nederlandse oesters: Yerseke. Maar er is nog een delicatesse: de Oosterscheldekreeft.

Feestkreeft

Elk jaar op 30 maart wordt het seizoen feestelijk geopend met de vangst van de eerste kreeft. Dit alles wordt georganiseerd door Stichting Promotie Oosterscheldekreeft onder leiding van Nelleke Launspach. Zij is een bekende Zeeuwse dame met een groot culinair hart en tevens hoofdredacteur van het Zeeland Magazine. Met haar komst is er een frisse (zee)wind door de stichting gegaan.

Van 1 april tot half juli mogen de kreeften worden gevangen. Daarna mag je ze nog wel eten maar mogen ze niet meer worden gevangen. Wat is er zo bijzonder aan de Oosterscheldekreeft? En wat drinken we erbij?

Survival of the fittest

Omdat de Oosterscheldekreeft gevoelig is voor temperatuur en het zoutgehalte van het water, zijn de afgelopen jaren de sterkste overgebleven. De kreeft die nu in de Zeeuwse wateren leeft, heeft bijzonder DNA, wat zich uit in een delicate en zachtere en zoetere smaak dan zijn buitenlandse broertjes.

Je moet de kreeft natuurlijk goed behandelen. Allereerst wordt bij het vangen goed naar de leeftijd gekeken. Eenmaal op de wal is het belangrijk hoe je de kreeft bewaart. Als je het goed wilt doen, stop je de kreeft in een donker homarium. Dit is een soort aquarium met de juiste temperatuur en zoutgehalte. In Zeeland is er een club van goede restaurants die exact weten hoe ze met deze delicatesse moeten omgaan, de zogeheten Kring van de Oosterscheldekreeft.

Kreeftenwijn

In de afgelopen twintig jaar werd elk jaar een speciale kreeftenwijn geselecteerd. Dit keer is het een Zeeuwse wijn geworden. Eindelijk! Een waar huwelijk.

Wijndomein De Kleine Schorre is gelegen op Schouwen-D(r)uivenland. Momenteel zijn ze de grootste van Nederland. De auxerois-, pinot gris-, rivaner- en pinot blanc-druiven groeien op kalkrijk zeezand en schelpen. Daardoor zijn deze wijnen uitstekende begeleiders van Oosterscheldekreeft, platte oesters, mosselen, lamsoor, zeekraal, tarbot en scheermesjes.

De Kreeftenwijn van 2023 is de 2021 Pinot Gris geworden: 90% Pinot Gris en voor 10% aangevuld met Pinot Auxerois. Zoet, ziltig rijp fruit, geen houtrijping en een lange mineralige afdronk met een vleugje honing. Dit gaat supergoed met de zoetige zilte smaak van Oosterscheldekreeft.

De wijn:

2021, Pinot Gris, Schouwen-Duivenland, De Kleine Schorre

€21,95 - kleineschorre.nl