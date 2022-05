Dagrecept: Runderstoof met tomaat en kikkererwten

Verwarm de oven voor op 150 graden. Snijd het vlees in stukjes van circa 1-2 cm. Verhit 2 el olijfolie in de stoofpan en bak het vlees rondom op hoog vuur in 5 minuten aan. Bestrooi met peper en zout en haal het vlees eruit. Verhit de resterende olie in de pan, fruit de uien 3 minuten, bak de wortel nog 3 minuten mee. Doe het vlees terug in de pan samen met de knoflook, komijn, tomatenblokjes, abrikozen en 400 ml water.

Breng aan de kook, zet daarna afgedekt in de oven. Stoof het vlees in zo’n 4 uur (of langer) zacht/gaar. Schep af en toe om, voeg eventueel meer heet water toe. Leg de tomaatjes op een bakplaat met papier en pof ze 20 minuten in de oven. Voeg, als het vlees gaar is, de kikkererwten toe en zet nog 10 minuten in de voorverwarmde oven. Serveer de stoof met de yoghurt en de gepofte tomaatjes. Bestrooi met munt en/of koriander.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g rib- of sukadelappen

- 3 el olijfolie

- 2 rode uien (in ringen)

- 1 teen knoflook

(gehalveerd)

- 400 g wortel (in plakjes)

- 1 el gemalen komijn

- 400 g tomatenblokjes

- 75 g gedroogde abrikozen

- 2 takjes munt (gehakt)

- 15 g koriander (gehakt)

- 250 g kerstomaatjes

- 4 el dikke yoghurt

- klein blikje kikkererwten

(uitgelekt)