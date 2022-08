Steun voor het zeldzame heideschaap

Binnenland

Hoge Veluwe over wolvenwelpen: probleem alleen maar groter

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat niet te juichen over de geboorte van jonge wolfjes in het park. De parkdirectie is al sinds de komst van de eerste wolvin binnen de hekken van De Hoge Veluwe tegen vestiging van het dier. Nu er een onbekend aantal welpen in het park is geboren, staat vrijwel v...