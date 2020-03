Wereldzeilers Liselotte en Machiel betalen de hoofdprijs

We liggen voor anker bij het bounty-eilandje Sandy Island. Plots horen we geschreeuw.

Onze dinghy (rubberen bijboot) is ervandoor! Hij drijft 100 meter achter ons. Niet goed vastgemaakt... Dat overkomt toch alleen (andere) sukkels?

De dinghy fungeert als een soort auto. Je doet er van alles mee: op en neer naar de wal, ladingen en boodschappen mee vervoeren, bij andere boten op bezoek, baaitjes en riviertjes verkennen.

Onmisbaar functioneel!

Beteuterd staren we naar de oranje stip in de verte. Dan vaart er een visser langs om ons zijn mahi-mahi (dorado) te verkopen. Een gelukkig moment! Hij brengt me naar de weggedreven dinghy. Terug aan boord wil hij graag z’n vis kwijt.

Oef... wat een slechte onderhandelingspositie. We betalen veel te veel voor de mahi-mahi, maar laten ’m extra goed smaken!