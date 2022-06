Drie dagen vast in Nepal door rebellen

Mooiste herinnering

We maakten een cruise naar Noorwegen. Er was alleen maar sneeuw, geen groen sprietje te zien en het was min 20 graden. Ik stond ’s avonds op het dek en de natuur en de bergen waren zo mooi, dat ik tranen van geluk kreeg.

Drama

We kwamen ’s avonds laat in aan in een hotel op Bukit Lawang, Sumatra. ’s Nachts werden we wakker van de jeuk: er liepen ontelbare beestjes over ons lichaam. Uit de kraan kwam eerst grondwater en daarna een grote worm. Ook lekte het dak en moesten we ons bed en koffers verplaatsten, anders werd alles nat.

Vliegveld

Op het vliegveld van Singapore, is vertraging niet erg. Je kunt gratis gebruik maken van het zwembad daar, en als je lang vertraging hebt kun je met een bus een gratis rondrit door de stad krijgen.

Vast

We hebben drie dagen vastgezeten in Pokhari (Nepal). De maoïsten, de plaatselijke rebellen, hadden alle in- en uitgangen van het dorp afgesloten voor toeristen. Met een heel klein vliegtuigje zijn we via de Himalaya naar onze volgende bestemming gevlogen. Heel erg vonden we dat niet, want het uitzicht was prachtig.

Altijd mee

Mottenballen naar de tropen, een stukje touw, een wereldstekker en een taalgids en kaart van het land.

Gekste gegeten

In China bestelden we het langste gerecht van de volledig in het Chinees geschreven menukaart. Het bleken gekookte dierlijke ingewanden te zijn. Het stonk verschrikkelijk, we hebben gauw het deksel weer op de pan gedaan. We kregen daar ook een keer gefrituurde kippenvoetjes waar de nagels nog aan zaten, die hebben we maar niet opgegeten.

Ontmoeting

We kwamen met pech te staan in een heel klein dorpje in Cambodja en moesten daar overnachten. We wandelen daar wat en het bleek dat de bevolking daar nog nooit blanke mensen had gezien. Ze voelden steeds aan onze huid en trokken aan de baard van mijn man. Iedereen liep achter ons aan en als we wat gingen drinken stonden ze in een grote kring om ons heen. Het was geweldig!

Advies

Lees je in over de gebruiken van het land waar je naartoe gaat. En raak nooit in paniek! Wij zijn in Peking een keer verdwaald, maar het komt altijd weer goed. En neem geen sieraden mee, je kunt zo bruut worden beroofd.

