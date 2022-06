Interieurtips: zo creëer je met de kleur grijs meer sfeer in huis

Antraciet

In deze lichtgrijze keuken is ook de apparatuur aangepast in de trendkleur Antraciet RAL7016. De multifunctionele combi oven en de afzuigkap van Pelgrim passen zo beter qua kleur en stijl bij het totale interieur van de open keuken. De sfeerbeleving is luxer en ‘zachter’ omdat hard zwart plaats maakt voor grijstonen.

Olifant

Ⓒ Woonkamer van Fonq

Deze zitbank van Fonq in olifantengrijs is praktischer dan wit of crème maar licht genoeg om een ruimtelijk effect te behouden. Door de basiskleur grijs te combineren met wit en hout ben je verzekerd van een tijdloze inrichting. Je speelt dan met accessoires in hippere kleuren voor een zomerse vibe!

Harde materialen

Ⓒ wandplank Nivo van Gejst en vaas Glacies van AYTM

We krijgen nooit genoeg van harde materialen zoals hout, natuursteen, staal en glas in huis. Het effect van een simpel houten wandplankje aan de witte wand is groots en doet meteen iets voor de sfeer. De Glacier vaas is geïnspireerd op een gletsjer; het mond geblazen voetje doet denken aan een ijsberg.

Combineren

Ⓒ dienblad Unio van Bolia en multifunctionele/combi oven in antraciet RAL 7016 van Pelgrim

In de keuken is de multifunctionele/combi oven van Pelgrim in antraciet dezelfde kleur als de afzuigkap en de inductiekookplaat uit de Mooi Samen lijn waardoor je een mooie combimatie krijgt. Er is ook een opvallende comeback in het interieur van rvs en aluminium. Het dienblad Unio van Bolia is een strak element in twee formaten die je goed met elkaar kunt combineren en in elke stijl toepasbaar is.

Sfeermakers

Ⓒ trolley Flow van Muuto en zout en pepermolen van Lars Nysøm

Een designtopper in de keuken is de trolley Flow van Muuto die in elke kamer van het huis te gebruiken is als functionele sfeermaker. De nieuwe peper- en zoutmolen van Lars Nysøm is een sterk staaltje Scandinavisch design voor een moderne en functionele accessoire in de open keuken.

Rust

Ⓒ thermoskan van Stelton en koffiekoppen Pilar van Blomus

Met de nieuwe duurzame focus voor het interieur is de klassieke rvs-collectie in accessoires van Stelton er een die voor ‘altijd’ mee gaat en in elke woonstijl zijn werk doet. In combinatie met toon-op-toon grijstinten ontstaat een verstilde sfeer die veel mensen aanspreekt in hun behoefte aan rust en welzijn. Geen prikkels!