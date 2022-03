’Russische woning monument voor vrijheid van meningsuiting’

Het huis wordt het Ehrenfesthuis genoemd naar haar man, Paul Ehrenfest, die de beroemde Hendrik Antoon Lorentz had opgevolgd als hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Ehrenfest kon geen aanstelling krijgen in Sint-Petersburg door het voor Joden intolerante regime. Einstein en anderen zorgden ervoor dat hij werd benoemd in Leiden.

Het Ehrenfesthuis werd een gastvrij huis voor de uitwisseling van ideeën. In de grote woonkamer werden op woensdagavonden colloquia gehouden voor studenten en hoogleraren. Buitenlandse gasten konden in de logeerkamer op de tweede verdieping van het huis blijven slapen. Bij wijze van gastenboek schreven zijn hun naam op de muur. Vijftien van die namen zijn van Nobelprijswinnaars. De beroemdste gast die regelmatig in het huis verbleef was Albert Einstein, die bijzonder hoogleraar was in Leiden. Daarnaast waren hij en Ehrenfest boezemvrienden.

Brieven van Einstein

Ook Afanassjewa was actief als wetenschapper. Ze was wis- en natuurkundige. In Rijksmuseum Boerhaave bewaren we drie brieven van Einstein die direct aan haar gericht zijn. Zo weten we dat zij Einstein heeft gevraagd commentaar te geven op een boekmanuscript over warmteleer. Einstein prijst ’de heldere en doorzichtige begripsopbouw’. Wel meent hij dat de overvloedige aandacht voor details en definities afleidt van de kern van de zaak.

Ondanks haar correspondentie met Einstein was het in die tijd voor een vrouw nog bijna onmogelijk om erkenning te krijgen als wetenschapper. Op een gevelsteen van het Ehrenfesthuis wordt zij sinds de jaren zeventig wel geëerd voor het feit dat zij het huis – haar tijd ver vooruit – openstelde voor mensen en ideeën. In de huidige tijd hebben we dat opnieuw nodig.

Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaave Leiden