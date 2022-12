Mijn reis: Henri (67) bungelde onder een helikopter in de Zwitserse bergen

Mooiste herinnering

„Tijdens een groepsreis in Noorwegen sliepen we een nacht op een onbewoond eiland. We belandden in een hele diepe grot die zich uitbreidde tot een heel gangenstelsel. Best eng.”

Gestolen

„Mijn vrouw en ik gaan al jarenlang op vakantie naar Kroatië waar we op dezelfde camping staan, een plekje aan zee.

Op de heenweg slapen we in de caravan op een parkeerplaats langs de snelweg. Jarenlang ging dit goed, totdat we afgelopen zomer zijn bestolen. Het slot van de deur werd opengebrand en er was 270 euro verdwenen.”

Drama

„Samen met vrienden bewandelde ik een Zwitserse berg in een enorme hitte. De tocht was zo zwaar dat ik onwel werd. Ik heb een poosje op de grond gelegen. Een helikopter kwam me ophalen. Omdat het daar niet mogelijk was om te dalen, werd ik aan een brancard vastgemaakt en bungelde ik onder de helikopter. In het ziekenhuis werd ik onderzocht, maar gelukkig ging het snel beter.. De volgende dag liep ik alweer in de bergen.”

Gekste voedsel

„Op reis in Rusland wilde ik me aan de bevolking aanpassen. Ze hebben het daar niet breed en het eten is niet heel luxe. Elke ochtend kreeg ik pap. Zo dik en zo zout dat als je het bord omdraaide, er niks uitviel.”

Onvergetelijk

„Vorige zomer was ik met vrienden onderweg voor een prachtige motortocht naar de Middellandse Zee. Al in België keerde een auto plots midden op de weg waardoor mijn motor een tik kreeg en op mijn enkel belandde. Het was een wonder dat die niet was gebroken, maar ik moest voor extra ondersteuning wel in het gips en mijn vakantie was voorbij.”

Tip

„Stevig ontbijten voordat je de bergen ingaat. Ik neem ook altijd een broodje, soep en een klein brandertje mee om de soep op te warmen. Superpraktisch voor als je snel warm wilt worden en een beetje zout nodig hebt.”

Altijd mee

„Een sigaar. Niemand van mijn vrienden rookt en ik eigenlijk ook niet. Maar op vakantie zit ik er soms even lekker rustig van te genieten.”

Droom

„Op de motor de legendarische Route 66 in de Verenigde Staten rijden.”

