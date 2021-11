Lifehack: zo maak je de perfecte wentelteefjes

Als je een airfryer in huis hebt, kun je namelijk heel makkelijk dáár je wentelteefjes in maken.

Krokant gebakken

Wentelteefjes in de airfryerWe wisten al dat we croissants, toast en koekjes in de airfryer konden bereiden, maar wentelteefjes zijn een relatief nieuwe ontdekking. Wél een heel fijne! De grootste uitdaging van wentelteefjes is immers om je brood op alle plekken even bruin te krijgen. In de pan krijg je toch vaak verbrande korstjes en een zachte binnenkant, of juist andersom. De airfryer zorgt ervoor dat je wentelteefjes overal even gaar en krokant zijn.

Ook mooi meegenomen: waar je de pan steeds in de gaten moet houden, kun je de airfryer gewoon een paar minuten z’n ding laten doen en ondertussen je toppings voorbereiden. Gebakken banaan, anyone?

Tips voor goede wentelteefjes