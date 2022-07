Dit kun je doen als je stofzuiger stinkt

Thuis & Tuin

Vijf tips om stank en maden in de kliko te voorkomen

De gft- of biobak kan, zeker in de zomer, behoorlijk gaan stinken. Vaak leggen vliegen hun eitjes in de voedselresten en krioelen er ook nog maden in de bak. Vijf tips van Zamarra Kok om de bak zo fris mogelijk te houden.