Dagrecept: Lasagne met (veel) knoflook en kaas

Dorothy Porker is zo’n dame, die in haar boek Nomnomnom (Fontaine Uitgevers) he-le-maal losgaat. Zo ook in haar lasagne. Verhit de olie in een braadpan en fruit de knoflook en sjalotten glazig. Voeg het gehakt toe en rul het goudbruin, dan de kruiden erbij.

Blus af met de wijn en kook voor de helft in. Voeg de gepelde tomaten, puree en balsamicoazijn toe. Laat op laag vuur (af en toe roeren) 45 minuten tot 1 uur voor de helft inkoken. Proef en breng op smaak. Verwarm de oven voor op 175 graden. Scheur de mozzarella in fijne slierten en meng met de ricotta. Breng op smaak met fijngehakte knoflook, peper en zout.

Verdeel het ricotta-mengsel in drieën en voeg aan een deel de helft van de geraspte kaas toe. Bouw de lasagne op: begin met een laag tomatensaus, dan een laag bladen en een laag kaas. Dan de bladen, tomatensaus, bladen, kaas, bladen, tomaat. Eindig met het kaasmengsel met de geraspte kaas. Maak af met de resterende geraspte kaas. Bak in 45 minuten bruin en gaar.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el olijfolie, 1 tl balsamico

- 12 tenen knoflook

(of minder, fijngehakt)

- 4 sjalotten (fijngehakt)

- 2 tl oregano, 1 tl basilicum

- 500 g gehakt, peper, zout

- 120 ml rode wijn

- 2 blikken gepelde tomaten

(à 425 ml)

- 2 el tomatenpuree

- gedroogde lasagnebladen

- 250 g mozzarella

- 250 g ricotta

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 100 g belegen kaas

(geraspt)