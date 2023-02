Troep of juist ideaal: dit vinden onze lezers van streamingsdiensten

Uit een recent onderzoek van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders zich geen leven zonder streamingdiensten kan voorstellen.

Lezer W. Bos is een van hen. Hij kijkt liever geen traditionele tv meer omdat hij niet tevreden is. Alle omroepen zenden volgens hem herhalingen van herhalingen uit. Het voordeel van een streamingdienst vindt hij bovendien dat films en series niet door reclames worden onderbroken.

Ook E. van de Beek hekelt het tv-aanbod: „Te links, oude meuk en eindeloos ge-blabla. Wij kijken alleen RTL Nieuws en vervolgens gaat Netflix aan.”

Een enkeling heeft geen abonnement op een kijkplatform. Zo kijkt Peter Maijenburg tevreden naar programma’s via de satelliet. „De keuze is reuze”, vindt hij.

A. van de Laar noemt streamingdiensten zelfs ’troep’. „Er is al genoeg tv-aanbod en streamen geeft alleen maar keuzestress.”

Welkome afwisseling

Ik ben geabonneerd op Viaplay en Netflix. Viaplay alleen voor de Formule 1, want het filmaanbod is gedateerd. Netflix is een welkome afwisseling voor films, series en eigen producties. Zo blijf je verschoond van reclame. Die zender heeft overigens vreselijk oude films.

Rob van der Zwan

Keuzestress

Op televisie is al genoeg aanbod en streamen zorgt alleen maar voor keuzestress. Ik kom nu al tijd te kort. Via de schotel kijk ik graag naar Duitse krimi’s en documentaires.

A. van de Laar

Klassiekers

Bij mijn telefoonabonnement kreeg ik een half jaar Netflix cadeau. Dat bevalt me reuze goed. We hebben sinds kort ook Disney+ waar mijn vrouw en ik naar de klassiekers van vroeger kijken.

Marco Ruigrok

Duur

Op geen enkele streamingdienst heb ik een abonnement. Overal wordt geprobeerd een slaatje uit te slaan. Ik betaal al genoeg om gewoon tv te kijken.

Peter Maijenburg

Herhaling

Voor ons zijn de streamingdiensten ideaal. De publieken en commerciëlen lijken bijna dagelijks met herhalingen van herhalingen te komen, de actualiteitenprogramma's druipen van de linkse opinie. Bij een streamingdienst kunnen wij zelf kiezen wat we willen zien: (veelal) nieuwe films en series zonder reclames en zenderboodschappen.

W. Bos