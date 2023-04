Premium Het beste van De Telegraaf

Experts kritisch op koning: ’Modern en menselijk, maar ook overtraind en koppig’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bij een bezoek aan Zeelandia beach in Oranjestad op Sint Eustatius, begin dit jaar. Ⓒ anp/hh

Ja, hoe deed hij het tot dusver. Verleidelijk is het natuurlijk om een vette onvoldoende te geven aan de regerende vorst of een matig zes-minnetje. Dat zou niet chique zijn. We leggen wel zijn vaardigheden en aardigheden onder het vergrootglas. Willem-Alexander, de koning die buigt voor zijn onderdanen...