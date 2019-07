Petten kern van medische wereld

Ⓒ De Telegraaf

Nucleaire geneeskunde neemt naar verwachting een grote vlucht de komende decennia. Wereldwijd zijn er echter maar een handjevol reactoren die zogeheten radioactieve isotopen kunnen maken om aan de groeiende vraag te voldoen. De grootste staat als het aan de Nederlandse overheid én de medische wereld ligt straks in Petten.Wat zijn deze medische isotopen, en waarom is onder meer het pensioenfonds van de zorgsector bereid er honderden miljoenen euro’s in te investeren?