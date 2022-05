Dit ingrediënt helpt mogelijk de kans op dementie te verlagen

De voorspelling is dat in 2050 ongeveer 152 miljoen mensen ter wereld aan de ziekte lijden. Tot nu toe is er nog geen middel gevonden waarmee de ziekte kan worden genezen of onder controle gehouden kan worden.

De Britse Universiteit van East Anglia kwam er dankzij onderzoek achter dat er wel iets is dat je kan doen: namelijk cranberries toevoegen aan je eetpatroon. In het onderzoek, gepubliceerd in het magazine Frontiers, werd gekeken naar een groep van 60 gezonde Britten tussen de 50 en 80 jaar.

Placebo

Twaalf weken lang kreeg de helft iets minder dan 250 gram cranberries in poedervorm, de andere helft kreeg een placebo. Wat bleek? Het rode vruchtje draagt bij aan het verlagen van je ‘slechte’ cholesterol en aan een betere hersenfunctie. Het lijkt erop dat dit effect kan bijdragen aan het vertragen van de hersenziekte.

Deelnemers die daadwerkelijk cranberries binnenkregen, hadden een beter geheugen, functioneerden neurologisch gezien beter en er ging meer bloed naar het brein. Ook ging het slechte cholesterol naar beneden, de LDL-niveaus. Dit cholesterol kan de bloedvatverkalking veroorzaken. De theorie is nu dat de cranberries de bloedstroom verbeteren en daarmee ook de hersenfunctionaliteit.

Levensstijl

Omdat er nog geen geneesmiddel is, is het volgens dr. David Vauzour belangrijk dat we onze levensstijl aanpassen. “Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat een dieet met veel flavonoïden geassocieerd wordt met het vertragen van de cognitieve functie en dementie”, zegt hij tegen Daily Express.

Die zitten vooral in rode, blauwe en paarse besachtigen. “Cranberries zijn ook erg rijk aan deze micronutriënten. Ook zitten ze vol antioxidanten, die ontstekingsremmend werken.” De uitkomst vormt volgens Vauzour een goede basis voor meer onderzoek in de toekomst. Een geneesmiddel is het niet, maar een extra handje cranberries bij je maaltijd kan dus geen kwaad.