Recept van de dag: tomatengelei

Ik heb een jaar geleden ongeveer een soortgelijk recept op deze plek gepubliceerd, dus ik weet dat het werk. Dit is het recept van Gé Bavink: “Beste Felix, met genoegen jouw column over “zo maak je tomatensoep” gelezen. Hier mijn versie van tomatensoep:

Nodig als voorgerecht voor 4 personen:

• 2 kilo tomaten

• 2 blaadjes gelatine

• zout & peper

• wat zwarte ontpitte olijven

• 1 potje crème fraîche (1/8 l)

• 1 snee witbrood

Bereiden:

Snij de tomaten doormidden en wip voorzichtig de pitjes met vocht eruit. Vang het vocht op. Laat de pulp minstens een uur in een zeef uitlekken maar forceer het niet. Het gaat erom het sap zo kleurloos mogelijk te laten anders krijgt het een tomatenkleur en dat wil je niet. Het sap op smaak brengen met zout en peper.

Sap verwarmen tot royaal handwarm. Los hierin 2 blaadjes voorgeweekte gelatine op. Op 4 kleine, witte bordjes het vocht mooi laten uitvloeien en in de koelkast laten opstijven. Olijven fijnhakken en door wat crème fraîche roeren. Bak een in dobbelsteentjes gesneden snee brood mooi bruin in wat olijfolie. Midden op de borden met een toef crème fraîche en daar rondom een paar dobbelsteentjes brood. Genieten van de zomer.”

Dank Gé, en een tip voor lezers die het anders willen, hele tomaten in de blender. Laat dan in de koelkast staan, binnen een uur drijft er kleurloos witte tomatensap bovenop. En met de rest maak je natuurlijk weer tomatensoep.