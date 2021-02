Mijn coronamaatje&ik: ’Samen corona hebben zorgde voor een bijzondere band’

Wie: Astrid Spruit (39) uit Almere, founder van Positieve Kijk

Coronamaatje: Eva Abrahams (32)

„Eva woont sinds kort tegenover mij in de nieuwbouwwijk. We hadden elkaar wel eens gesproken maar omdat we beiden tegelijk ziek werden is er een band ontstaan. Ze bracht mij met regelmaat een verse soep of ontbijt. Ook toen ik naar de eerste hulp moest en later de covid-fysio hebben zij en haar vriend mij regelmatig gebracht en gehaald. Vooral de gesprekken met elkaar, het echt begrijpen van elkaar was en is zo fijn.”

Zwaar

„Het volledig alleen in isolatie zitten met kerst en Oud en Nieuw was echt heel zwaar. Niemand om je heen te hebben, niemand die je een knuffel kan geven, dus een maatje die er echt voor je is is dan goud waard. De liefdevolle steun, het even iets meer koken zodat ik mee kon eten, de hulp: het is zo fijn.”

Het is mooi om te zien hoe je ineens een hechte band kan hebben, het is toch anders als iemand echt exact weet wat je meemaakt omdat ze zelf ook die klachten heeft. Het heeft mij weer heel veel persoonlijke groei gebracht en ik heb mijn werk weer wat opgepakt en aangepast. Ik ben een eigen FB groep begonnen: Corona Lotgenoten Positieve Kijk Community. Ik deel hier dagelijks mijn verhaal, ervaringen en lessen in, maar ook hoe ik hiermee omga en wat het mij brengt en hoe ik mij vooral wel wil voelen.

Eenzaam

Zonder Eva was het leven een stuk eenzamer geweest. We hebben de mazzel dat we tegenover elkaar wonen. Er is een mooie nieuwe vriendschap ontstaan. Eva is liefdevol en zorgzaam, ze luistert goed en denkt echt met me mee. Doordat ze het zelf ook heeft, weet ze als geen ander wat ik bedoel, dat maakt het grote verschil. Het schept een speciale band, over zoveel jaar zal er nog over deze tijd gesproken worden en dan kunnen wij wel terugkijken op een mooi begin van een bijzondere band.”