Overleven in de wildernis: zo maak je zelf vuur

1. Zoek een gebogen tak van armlengte en span een touw losjes tussen de uiteinden.

2. Maak een spil van droog hout, met punten aan beide uiteinden. De ideale lengte van de spil is 30 centimeter.

3. Zoek een steen met een putje die goed in de handpalm past. Een steen is niet onderhevig aan warmte en zorgt dat je van bovenaf genoeg druk op de spil kunt zetten zonder je handen kapot te maken.

4. Maak een plankje van 2 centimeter dik en 30 centimeter breed. Snijd een driehoekje uit de zijkant. Hier komt het kooltje straks in te liggen. Boor een klein gaatje boven het driehoekje met de spil zodat-ie tijdens het draaien genoeg grip heeft.

5. Draai het touw dat tussen de gebogen tak is gespannen één keer om de spil heen en plaatst de spil verticaal in het voorgeboorde gaatje.

6. Plaats je voet of knie op het plankje en haal de boog in de volle breedte heen en weer zodat de spil begint te draaien in het voorgeboorde gaatje. Houd genoeg grip en voer de snelheid langzaam op.

Ⓒ HOETINK, ROBERT

7. Als er rook ontstaat en een smeulend smeulende asbol zichtbaar wordt, kun je stoppen met draaien en de asbol laten groeien door zachtjes met je hand boven de as te wapperen.

8. Als de asbol krachtig genoeg is, plaats je het in de tondel en blaas je op het gloeiende deel zodat het groeit. Blaas het niet uit, maar geef het voldoende zuurstof. Zodra de vlam in het tondel schiet, kun je het vuur verder opbouwen.

Ⓒ Robert Hoetink

Kom je er niet uit? Op YouTube vind je talloze video’s waarin de techniek stap voor stap wordt uitgelegd. Onder professionele begeleiding doen? Boek een bushcraftcursus bij Clemens Disch via backtravel.nl