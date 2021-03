Met ’dank’ aan corona: hier letten Nederlanders nu op bij het zoeken naar een vakantie

Ondanks de diverse coronabeperkingen wil 59% van de Nederlanders dit jaar op vakantie. Voor 20% van de Nederlanders geldt dat nog niet is besloten of het op reis of toch in Nederland wordt, zo blijkt uit onderzoek door Marketing Drenthe, gedaan onder ruim 1000 Nederlanders.

Bij het zoeken naar een vakantiebestemming staat de behoefte aan rust en ruimte op nummer 1, gevolgd door een groene, natuurrijke omgeving.

Sinds corona is daar een nieuwe belangrijke peiler bij gekomen: bijna de helft (47%) van de respondenten zoekt op accommodaties met een goede hygiëne en schoonmaak. Vooral voor de 60-plussers is dat laatste van belang: 60% geeft aan dat belangrijk te vinden, tegenover 43% van de respondenten jonger dan 60 jaar. 33% van die oudere doelgroep zoekt ook of de locatie is ingericht op 1,5 meter afstand (tegenover 14% van de jongere doelgroep).

Van de mensen die van plan zijn in om in 2021 op vakantie te gaan, heeft de grootste groep plannen voor de zomervakantie: ruim 6 op de 10. Daarvan heeft een minderheid al geboekt (26%) en bij driekwart is er nog slechts sprake van een voornemen.