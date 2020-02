Binnenkijken: de zelfontworpen moderne villa van Sanne

Sanne Boks en v.l.n.r. Douwe (5), Teun (11) en Jikke (10): „Ik hou niet van bedacht interieur.” Ⓒ BOUWMAN, RENE

De een zoekt inspiratie, de ander is gewoon nieuwsgierig, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont! VRIJ kijkt deze week binnen in de zelfontworpen villa van Sanne Boks in Blaricum.