Dagrecept: Wadse bietenstamppot met haring en spiegeleitjes

De Italiaan Pietro Ferrero verzon tijdens een chocoladetekort in de Tweede Wereldoorlog een heerlijke crème met een klein beetje chocola en veel hazelnoot, tegenwoordig bekend als Nutella. Hieronder het recept voor labskaus, een legendarisch zeemansgerecht dat in piepkleine kombuizen werd bereid, met ingrediënten die langer houdbaar waren.

Op de Duitse eilanden is het nog steeds echte Waddenkost. Je leest er meer over in het prachtige boek Lekker Wads, waarin Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg je meenemen op een culinair-historische reis langs de Wadden, van Texel tot Fanø. Was de bieten en kook ze in 35 tot 45 minuten gaar. Doet hetzelfde in twintig minuten met de aardappelen.

Schil de bieten en snijd er een in plakken, de rest kun je raspen. Stamp de aardappels en doe hier de geraspte biet bij. Breng op smaak met peper en/of zout. Bak de (spiegel)eieren en serveer ze bij de bietenstamp, samen met de haring, pekelvlees, augurk en plakjes biet. Garneer met peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g bieten

- 500 g aardappels

- 4 eieren

- Zoute of zure haring

- plakjes pekelvlees

- augurk en ingelegde biet

- peper, zout

- bladpeterselie (gehakt)