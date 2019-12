Ⓒ foto paul tolenaar

Voor Hans Wiegel was 2019 hectisch. De VVD-coryfee en Telegraaf-columnist kreeg afgelopen zomer een licht herseninfarct. Een spoedopname in het ziekenhuis en een succesvol revalidatietraject volgde. Hij is wat eerder moe, maar verder lijkt hij weer de oude. Thuis in het door hem zo geliefde Friesland ontvangt Wiegel De Telegraaf voor een groot kerstinterview.