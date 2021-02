5 x populaire snacks en dranken die per ongeluk een hit werden

Chocolate chip cookies

De Amerikaanse chef-kok Ruth Wakefield baalde in 1938 als een stekker toen ze voor haar gasten chocolade koekjes wilde bakken, maar niet genoeg bakkerschocolade op voorraad had. Een simpele chocolade reep had ze wél in huis, dus ze besloot die te verkruimelen als alternatief.

Wakefield was niet tevreden met het resultaat van de koekjes, want de chocoladekruimels waren maar voor de helft gesmolten. Ondanks haar teleurstelling waren haar gasten juist razend enthousiast! Wakefield deelde vervolgens haar recept met een krant en zo werden haar chocolate chip koekjes wereldberoemd.

Koffie

Het verhaal gaat dat de Ethiopische herder Kaldi eeuwen geleden ontdekte dat zijn geiten wel heel energiek werden na het eten van de bonen van de koffieplant. Zo energiek zelfs, dat de dieren hele nachten wakker bleven.

Kaldi maakte hiervan melding bij het plaatselijke klooster en voor hij het doorhad, dronken monniken massaal een drankje gemaakt van de bonen dat ze hielp uren achtereen te bidden. Tegenwoordig drinken velen van ons nog altijd vooral koffie om wakker te blijven.

Chips

George Crum bedacht chips in 1853 nadat hij het geklaag van zijn ontevreden gasten helemaal zat was. De kok zou de gasten keer op keer veel te dikke en niet goed gebakken aardappelschijfjes hebben voorgeschoteld. Om de restaurantgasten tevreden te houden, sneed hij zijn aardappels in heel dunne plakjes om ze vervolgens te frituren. Het werd een hit!

Cola

Coca Cola, bedacht door de Amerikaan John Pemberton in 1885, was eigenlijk bedoeld als medicijn. Zijn drankje zou volgens hem helpen tegen hoofdpijn, impotentie en een slechte spijsvertering. Pemberton promootte zijn cola bovendien als ’intellectuele drank’. Wetenschappelijk is dat nooit bewezen.

Pembertons cola werd een hit vanwege de smaak. Zo komt het dat we cola in plaats van als medicijn als poplaire softdrink kennen.

Blauwe kaas

Blauwe kaas is in de zevende eeuw ontstaan als vergeten kaas in het Franse dorpje Roquefort nadat een herder zijn lunch vergat in een grot. Toen hij na maanden weer de grot bezocht, was zijn kaas besmet met penicillium roqueforti, een schimmel die in de grot groeide.

De kaas gooide de herder niet weg, maar nam een hap en die viel in de smaak!