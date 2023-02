Zo herstel je een krakende vloer

Als ik eens laat thuis kom, zit iedereen rechtop in bed. Ik heb dan ook de opdracht om bepaalde treden van de trap over te slaan en mag mijn voeten op de overloop boven maar op vier plekken neerzetten. Hoewel ik natuurlijk zwaarder dan mijn twee huisgenoten ben en de vloer harder onder mijn gewicht kraakt, vind ik het zwaar overtrokken. Maar ik snap dat Sijtje wil weten hoe je een krakende vloer herstelt.

Waarschijnlijk zitten de oorspronkelijke vloerplanken los. Deze vastschroeven of vastspijkeren op de balken of ondervloer zal het probleem verhelpen. Omdat Sijtje de vloer toch gaat vervangen, is dat gelukkig geen groot drama.

Heb jij thuis houten vloerplanken liggen die kraken? Dan komt dat waarschijnlijk omdat hij zwevend is gelegd. Een houten vloer werkt; hij zet uit, krimpt en kraakt. Verlijmen of op de ondervloer vastspijkeren is de oplossing. Wil je hem ooit nog in een andere ruimte hergebruiken of meenemen als je gaat verhuizen, dan zou ik voor spijkeren kiezen.

Ook een trap kan kraken, een open trap het meest. Voorzie hem van stootborden en maak hem dicht als je van het gekraak af wilt. Druk de trede iets naar boven, bijvoorbeeld met een krik. Schroef de onderkant van het stootbord tegen de achterkant van de trede en bevestig de bovenkant van het stootbord met een vierkant latje van 2 bij 2 centimeter tegen de onderzijde van de volgende tree. Omdat de treden zo op spanning komen te staan, voorkom je kraken.

Een dichte trap kan ook kraken omdat er stof- of verfresten tussen de treden en stootborden zitten. Goed schoonmaken, uitkrabben met een plamuurmes of afkitten kan voldoende zijn.

Ook hier geldt natuurlijk dat als je de trap met hout of laminaat bekleedt, je de bekleding dan aan de originele trap vastmaakt om kraken te voorkomen.

