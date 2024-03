Fietsen

„In 1998 ben ik in Nieuw-Zeeland, Australië en Indonesië geweest; mijn eerste lange fietsreis. Meer dan 18.000 kilometer gefietst en we werden gesponsord om een kindertehuis in Roemenië mogelijk te maken.”

Onvergetelijk

„Samen met de vader van mijn kinderen fietste ik van Alaska naar Argentinië, meer dan 20.000 kilometer. Een avontuurlijke en afwisselende fietsreis. Salar de Uyuni in Bolivia, met een overnachting op het cactuseiland, was geweldig.”

Onhandig

„Ik moest samen met mijn oppaskind terugvliegen naar Kos, Griekenland. Zijn oma had een klappertjespistool in zijn handbagage gedaan en ze dachten dat ik het kind kidnapte! Urenlang zat ik in een kantoortje op de luchthaven in Düsseldorf. Ze praatten alleen Duits met mij. Door dit voorval liep het vliegtuig flinke vertraging op.”

Drama

„Al fietsend door Oost-Iran probeerden mannen in een auto een aanslag op mij te plegen.”

Nooit meer

„Ik reis altijd met een backpack. Ik ben ooit al mijn goed gevulde fietstassen kwijtgeraakt tijdens een vlucht vanaf Buenos Aires, nooit teruggevonden. Gelukkig kreeg ik een fijne vergoeding van de reisverzekeraar.”

Altijd mee

„Een lichtgewicht hangmat met een muggennet.”

Hulp

„In het Red Center-gebied van Australië werden mijn waterbag en zonnebrand gestolen die je daar echt nodig hebt. Inzittenden van de paar auto’s die daar in de middle of nowhere voorbij reden, konden me gelukkig helpen.”

Voedsel

„In Ethiopië zag ik een hete groene peper voor een sperzieboon aan. Ik stond de halve dag in de fik! Wat voelde ik me ontzettend beroerd. Cola of water: niets hielp.”

Wens

„Mongolië staat al jaren bovenaan mijn lijstje. Het lijkt me prachtig om dit kleurrijke nomadenvolk te bezoeken.”

Tegenvaller

„Volgens de reisboeken is Jordanië zo gastvrij en vriendelijk... Er werden regelmatig stenen naar me gegooid en ik werd uitgescholden. De bezienswaardigheden zoals Wadi Rum zijn wel tof.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl