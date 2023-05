Wie weet meer over dit raadselachtig tafeltje?

Van sommige objecten in een mensenleven kunnen en/of willen de bezitters geen afscheid nemen. In verband met een mooie herinnering of soms simpelweg omdat ze heel bijzonder zijn.

Decennia geleden kochten Berry Zand Scholten en zijn echtgenote Jenny deze ’bijzettafel’ in een bric-a-bracloods in Saint-Alban in Bretagne.

„Niemand, ook de handelaar niet, had enig idee waar het ding vandaan kwam.” Het echtpaar is nog in de buurt navraag gaan doen. Overal kregen ze nul op het rekest. Historici, de VVV in Bretagne, lokale meubelmakers: nergens was enige herkenning of informatie te verkrijgen.

„Er werd soms geroepen: ’Het is een meubelstuk uit een oud kasteeltje!’”

„ Anderen dachten aan een overblijfsel uit de oude Franse koloniën zoals Vietnam. Maar het raadsel bleef.”

„Het tafeltje is gemaakt van massief mahonie en heeft de vorm van een vis of een dolfijn. Het is loodzwaar en we zijn er na zoveel jaren zeer aan gehecht, zonder te weten wat het voorstelt of waar het vandaan komt”, vertelt Zand Scholten.

Hij is benieuwd of iemand onder de lezers van ’Dit mag nooit weg’ enige helderheid kan verschaffen over het bijzondere meubelstuk.

„Voor ons kleven er al oneindig veel herinneringen aan. Maar we vinden het leuk om het tafeltje ooit te kunnen nalaten mét het verhaal erachter.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl