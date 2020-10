Mondkanker bij jonge mannen: hoe zit dat?

Bijna alle tumoren van de mond- of keelholte ontstaan in het slijmvlies. Mondkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en meestal boven de 45-jarige leeftijd.

Onlangs is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mond- en keelkanker wereldwijd steeds vaker op jonge leeftijd voorkomt.

Trend

In Nederland komt mondkanker steeds vaker voor bij mannen jonger dan 35 jaar, terwijl het aantal in de leeftijdsgroep van 35-44 juist daalt. Vooralsnog zijn deze cijfers van een klein aantal jaren en zal de toekomst uitwijzen of deze trend doorzet.

Voor mondkanker is een aantal risicofactoren bekend. De belangrijkste zijn roken, tabak pruimen en overmatig alcohol drinken.

kunstgebit of prothese, c

Daarnaast zijn slechte mondhygiëne, slechte voeding, slecht passend chronische irritatie door ontstekingen en humaan papillomavirus (HPV) eveneens risicofactoren.

Waarschijnlijk speelt ook een erfelijke component mee, waardoor de ene persoon meer gevoelig is voor de genoemde risicofactoren dan de ander.

Patiënten met mond- en keelkanker hebben vaak vage klachten. Hierdoor wordt het soms pas in een laat stadium ontdekt.

Zwelling

Klachten die kunnen voorkomen, zijn onder meer opgezette klieren, pijnlijke zwelling, een open wondje in de mond dat niet geneest of witte of rode plekjes, een zweer, heesheid of moeite met slikken.

De tandarts bekijkt tijdens de controles de mond goed en zal afwijkingen opmerken.

Laat ook bij eigen constatering van veranderingen in de mond de tandarts dit controleren!

