Nooit meer weg: bikkelspel van gewrichtsbeentjes

Wie weet nog wat een bikkelspel is? Een heel oud behendigheidsspel dat al door de Grieken en later de Romeinen werd beoefend. Zij gebruikten daarvoor toen de gewrichtsbeentjes van een geit of schaap. Later kwamen er metalen varianten.

De bikkels worden in de hand genomen, opgegooid en weer opgevangen, meestal met de rug van de hand. Daarbij moet een bepaalde volgorde in de botjes/klompjes metaal worden aangehouden.

De moeder van Patrice Moraal-Geerts bezat zo’n spel en was er zuinig op. „Als kind had mijn moeder, met name tijdens haar verblijf in het voormalig Nederlands-Indië, eigenlijk twee voorwerpen waaraan zij zeer was gehecht.”

„Namelijk een liederenbundel, getiteld: Kun je nog zingen, zing dan mee en een bikkeltjesspel. Dat bestond uit een zakje van stof, met daarin een een rubber balletje en tien bronzen bikkels, toereikend voor twee spelers.”

„Bij haar vertrek per schip naar Nederland mocht zij alleen meenemen wat zij in twee handen kon dragen. Dat waren vanzelfsprekend de twee genoemde voorwerpen die zij voortaan koesterde als een kostbaar bezit uit haar jeugd.”

Vorig jaar overleed moeder Gonnie Geerts-van den Hurck, bijna 85 jaar oud. Het bikkeltjesspel is nu in het bezit van Patrice. „Het spel werd vooral door meisjes gespeeld en wij hebben vier dochters. Het wordt opnieuw gekoesterd.”

